Il post di Vasco Rossi per la festa della Mamma | Siete voi le vere rockstar

Da ilrestodelcarlino.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il cantante ha pubblicato un messaggio su Instagram in occasione della Festa della Mamma, scrivendo: “Auguri a tutte le mamme, siete voi le vere rockstar!!!”. Nella stessa occasione ha condiviso diversi video e foto, tra cui immagini della propria mamma e della madre di suo figlio. La didascalia e i contenuti sono accompagnati da riferimenti personali alle donne che gli sono care.

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Bologna, 10 maggio 2026 –  “Auguri a tutte le mamme, siete voi le vere rockstar!!!”  Così Vasco Rossi ha fatto gli auguri a tutte le mamme su Instagram allegando alcuni video e foto che ritraggono la sua mamma Novella e la madre di suo figlio Luca, Laura, per lui semplicemente Laurina. Immagini e video che raccontano il loro essere madri. Il post su Instagram . "Buona festa della Mamma!!! – ha esordito il rocker di Zocca sui social –  La Mamma è sempre la Mamma. Non si può scegliere la mamma, si può scegliere la donna . ma forse nemmeno quella (forse è la donna che sceglie l’uomo)”. https:www.ilrestodelcarlino.itvideovasco-rossi-e-la-festa-della-mamma-siete-voi-le-vere-rockstar-il-video-s7yqmwyk https:www.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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