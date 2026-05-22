Un emendamento proposto dalla Lega mira a garantire un salario che sia equo e stabile nel tempo. La proposta, presentata recentemente, si oppone all'introduzione di un salario minimo, sostenendo che questa misura potrebbe ridurre il ruolo della contrattazione collettiva. La discussione si inserisce nel quadro delle politiche sul lavoro in corso, con l'obiettivo di definire modalità di retribuzione che favoriscano stabilità e continuità per i lavoratori.

Roma, 22 mag. (AdnkronosLabitalia) - "Sul salario giusto stiamo sulla direzione giusta, lo dice anche la parola, nel senso di dire no al salario minimo perché avrebbe riabbassato la contrattazione. Sono convinto che dobbiamo rilanciare una buona contrattazione collettiva, per porre le basi su un salario che sia costante, continuativo. È inammissibile, inaccettabile, impensabile che si possa prorogare un rinnovo del contratto per tre-quattro anni senza che il lavoratore possa avere il giusto compenso al lavoro che svolge. Quindi dobbiamo potenziare questa fase. Abbiamo proposto un emendamento Lega, l'avevo anche proposto già nel ddl lavoro, abbiamo detto di farlo in Parlamento perché è il luogo deputato e secondo me la più grande risposta al salario minimo è quello di un incremento costante, cioè a scadenza del contratto. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Lavoro, Durigon: "Emendamento Lega per salario giusto e continuativo"

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