Al mercato contadino nasce l’orto

Al Mercato Coperto di via Montebello 43, alle 10.30, si inaugura la stagione primaverile con un evento dedicato ai bambini e alle loro famiglie. L'iniziativa segna l'inizio di un nuovo progetto legato all'orto, che coinvolge i visitatori in attività legate alla terra e alla stagionalità dei prodotti. La giornata prevede momenti di intrattenimento e approfondimenti per i più piccoli.

Oggi, a partire dalle 10.30, arriva la primavera al Mercato Coperto via Montebello 43, con un appuntamento dedicato in particolare ai bambini ed alle loro famiglie. Il primo giorno della nuova stagione sarà festeggiato in un modo molto speciale. Il soppalco del mercato si trasformerà in un vero e proprio orto primaverile, dove i piccoli agricoltori potranno cimentarsi con la semina nei vasetti di zucche, zucchine e pomodori, che potranno poi portarsi a casa per prendersene cura come dei veri e propri ortolani, ricreando un piccolo angolo di campagna in città. Il laboratorio per i piccoli ortolani sarà uno dei temi della giornata, comunque come sempre caratterizzata dai prodotti autenticamente made in Italy, freschi e trasformati, proposti direttamente dai nostri produttori agricoli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Al mercato contadino nasce l’orto Articoli correlati In via Sciuti apre un nuovo mercato del contadinoSabato prossimo 21 febbraio avrà luogo l'apertura di un nuovo mercato del contadino in via Sciuti. Leggi anche: Il ritorno del Verziere. Mercato contadino in Largo Augusto A Reunion No One Expected - Could This Be the Beginning of Love Aggiornamenti e notizie su mercato contadino Temi più discussi: Al mercato contadino nasce l’orto; Porta la tua bici al Mercato Contadino del Giovedì!; Borgo San Lorenzo, al Mercato Contadino del Giovedì torna la ciclofficina popolare; Al Mercato contadino del giovedì torna la ciclofficina popolare. Al mercato contadino nasce l’ortoOggi, a partire dalle 10.30, arriva la primavera al Mercato Coperto via Montebello 43, con un appuntamento dedicato in ... ilrestodelcarlino.it Policlinico Gemelli: al via Campagna amica per la salute, il primo mercato contadino in un grande ospedale italianoNasce a Roma il primo mercato contadino all’interno di un grande ospedale italiano. Il Policlinico universitario A. Gemelli Irccs ospita Campagna amica per la salute, progetto pilota promosso da ... agensir.it Mercato Contadino – 22 marzo 2026 Domenica 22 marzo 2026 Dalle ore 9.00 alle ore 13.00 Piazza Chiesa Colorina – Nerviano Nuovo appuntamento con il Mercato Contadino, dove ritroveremo i produttori agricoli locali con tanti prodotti stagionali, facebook