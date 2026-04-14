Ad Avellino il Villaggio Contadino di Coldiretti tre giorni di agricoltura e comunità

Ad Avellino si svolge per la prima volta il Villaggio Contadino organizzato da Coldiretti, un evento di tre giorni che coinvolge il settore agricolo e la comunità locale. La manifestazione si svolge nel centro cittadino e si concentra su tematiche legate all’agricoltura e al cibo di prossimità, offrendo uno spazio di confronto tra produttori e cittadini.

Per la prima volta nella sua storia, il Villaggio Contadino di Coldiretti approda ad Avellino, portando nel cuore della città un grande evento dedicato all’agricoltura, al cibo di prossimità e al dialogo tra mondo produttivo e società civile. Un format che, da anni, rappresenta su tutto il.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Accordo UE-Mercosur, presentata una diffida dall'associazione Altra Agricoltura Avellino e dal movimento Soccorso ContadinoL'accordo UE–Mercosur consentirebbe l'ingresso nel mercato europeo di prodotti agricoli provenienti da Paesi caratterizzati da standard produttivi,... Coldiretti: nel 2026 tre nubifragi su quattro al Sud, agricoltura in crisiNubifragi, grandinate tempeste di vento e fulmini: il meteo anomalo di inizio 2026 ha colpito soprattutto il Sud.