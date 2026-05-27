Aperitivo con l’autore alla Feltrinelli | il giornalista Luca Casadei presenta il nuovo thriller Una seconda possibilità
Conosciamo davvero chi ci sta accanto? E’ la domanda al centro di Una seconda possibilità, il nuovo thriller del giornalista Luca Casadei ospite venerdì 29 maggio, alle 18, alla Feltrinelli di Forlì. Nella libreria di Piazza Saffi 38 l’incontro prenderà la forma di un aperitivo informale con i. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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