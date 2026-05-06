L' autore cesenate Luca Casadei torna in libreria con il thriller Una seconda possibilità

Venerdì 8 maggio arriva in libreria il nuovo romanzo dell’autore cesenate Luca Casadei, intitolato “Una seconda possibilità”. Si tratta di un thriller che si inserisce nella sua produzione letteraria, pubblicato recentemente e disponibile per l’acquisto. L’opera si aggiunge alle pubblicazioni dell’autore, che da tempo lavora nel settore della narrativa di genere. La data di uscita è stata comunicata ufficialmente e il libro sarà distribuito nelle librerie italiane.

Venerdì 8 maggio in libreria esce il nuovo giallo dell'autore Luca Casadei, “Una seconda possibilità”. Per l'occasione, alle ore 17, il Palazzo del Ridotto di Cesena ospita la presentazione del romanzo.Dopo il successo de “Il caso Matias Ora”, risultato nel 2022 tra i gialli più venduti in Italia.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate “Il tempo degli inganni”: Elena Zucchi torna in libreria con un thriller psicologico tra segreti e vendettaLa scrittrice milanese Elena Zucchi pubblica il suo secondo romanzo con Arkadia Editore. Don Gallo torna in libreria con “Il Vangelo degli Ultimi”: presentazione con l'autore Federico TraversaA quasi 13 anni dalla sua scomparsa (22 maggio 2013), Don Gallo torna in libreria con “Il Vangelo degli Ultimi”, il nuovo libro di Federico Traversa... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Il giallo del Bagno Italia di Cesenatico: ecco il secondo romanzo di Luca Casadei; In libreria Una seconda possibilità, il primo thriller che diventa esperienza; Una seconda possibilità: il thriller di Luca Casadei ispirato dal bagno Italia. Casadei e un thriller da degustareLuca Casadei ha fatto centro un’altra volta confermandosi uno dei più brillanti scrittori cesenati del momento. Dopo il Caso Matias Ora, Casadei, che è anche giornalista e sommelier, riprende i fili ... ilrestodelcarlino.it Podcast ONE MORE TIME di Luca Casadei. . La puntata con Sarah Borruso è fuori su YouTube In questo episodio sono presenti inserimenti di prodotti o servizi a fini commerciali #onemoretimepodcast #lucacasadei #onepodcast #sarahborruso - facebook.com facebook