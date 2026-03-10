L’incantesimo dei gatti Giuseppe Manzo presenta il suo nuovo romanzo alla Feltrinelli

Giuseppe Manzo presenta il suo nuovo romanzo intitolato “L’incantesimo dei gatti” alla libreria Feltrinelli. Il libro, pubblicato dalla Giannini Editore nella collana Romanzi dai cinque continenti, è un romanzo avvincente che torna in libreria dopo un periodo di assenza. La presentazione si svolge di fronte a un pubblico interessato, con l’autore che introduce le tematiche e i personaggi del suo ultimo lavoro.

Ritorna in libreria il giornalista Giuseppe Manzo con il libro “L’incantesimo dei gatti”, romanzo avvincente pubblicato dalla Giannini Editore nella collana Romanzi dai cinque continenti. La prima presentazione si terrà martedì 17 marzo alle ore 18 presso la libreria Feltrinelli di Piazza dei Martiri. Dopo i saluti di Giulia Giannini della Giannini Editore, dialogheranno con l’autore: il magistrato Catello Maresca e il giornalista Leandro Del Gaudio. Modererà la giornalista e direttrice del Premio Elsa Morante Tiuna Notarbartolo. “L’incantesimo dei gatti” è un romanzo che rappresenta il primo volume di una trilogia narrativa che mescola suspense, introspezione e rinascita. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Giuseppe Manzo presenta il suo nuovo libro L'incantesimo dei gatti

Discussioni sull' argomento L’incantesimo dei gatti di Giuseppe Manzo; Feltrinelli a Napoli: gli eventi di Marzo 2026; Fondazione Domenico Cirillo; La primavera della Giannini Editore: tre novità tra saggistica e narrativa d’autore.

