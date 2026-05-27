Aosta il bassista dei Subsonica dà voce alle stele dell’età del Rame

Notizia in breve

Il bassista dei Subsonica ha partecipato a un progetto che abbina musica e archeologia, dando voce alle stele dell’età del Rame. La performance coinvolge l’uso di strumenti moderni per interpretare le incisioni antiche e creare un collegamento tra musica contemporanea e reperti di millenni fa. La collaborazione ha anche esplorato i trigrammi del Ba Gua, collegandoli alle antiche stele antropomorfe.