Aosta il bassista dei Subsonica dà voce alle stele dell’età del Rame
Il bassista dei Subsonica ha partecipato a un progetto che abbina musica e archeologia, dando voce alle stele dell’età del Rame. La performance coinvolge l’uso di strumenti moderni per interpretare le incisioni antiche e creare un collegamento tra musica contemporanea e reperti di millenni fa. La collaborazione ha anche esplorato i trigrammi del Ba Gua, collegandoli alle antiche stele antropomorfe.
? Domande chiave Come può la musica dei Subsonica dialogare con pietre di millenni fa?. Cosa lega i trigrammi del Ba Gua alle antiche stele antropomorfe?. Come si integra la disciplina del Kung Fu in questa esperienza museale?. Perché questo incontro tra suoni e archeologia trasforma il MegaMuseo?.? In Breve Evento giovedì 28 maggio ore 17:00 presso il MegaMuseo di Aosta.. Suite HSU composta da otto brani ispirati ai trigrammi del Ba Gua.. Dimostrazione gratuita di Bagua Zhang con camminata circolare Zou Zhang.. Progetto coinvolge 40 stele antropomorfe dell'età del Rame.. Giovedì 28 maggio alle ore 17:00, il MegaMuseo di Aosta ospiterà la presentazione di un progetto che unisce l’archeologia millenaria alla musica contemporanea. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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