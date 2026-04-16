Aosta ricorda l’Argentina | la mostra che dà voce ai desaparecidos

Aosta ospiterà dal 25 aprile al 26 luglio una mostra multimediale intitolata Ahora y siempre, allestita presso l’Hôtel des États. Il progetto, curato da Stefano Scherma, è dedicato alla memoria dei desaparecidos argentini e si propone di dare voce alle storie di chi è scomparso durante i periodi di dittatura nel paese sudamericano. La mostra intende offrire uno sguardo sul passato attraverso esposizioni e contenuti multimediali.

Dal 25 aprile al 26 luglio, la sede espositiva dell’Hôtel des États ad Aosta ospiterà la mostra multimediale intitolata Ahora y siempre, un progetto curato da Stefano Scherma dedicato alla memoria dei desaparecidos argentini. L’iniziativa propone un percorso che intreccia fotografia, video e interviste per esplorare le conseguenze della repressione durante la dittatura militare in Argentina. Un ponte tra Buenos Aires e la Valle d’Aosta. L’esposizione nasce da una profonda indagine sul campo, frutto di anni di ricerca, incontri e viaggi condotti dall’artista. La proposta documentaria mira a restituire il racconto delle Madri di Plaza de Mayo, cercando di proiettare quel vissuto sulla realtà odierna attraverso l’unione tra testimonianza e impegno civile.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Aosta ricorda l’Argentina: la mostra che dà voce ai desaparecidos Notizie correlate La storia dei desaparecidos in Argentina iniziò cinquant’anni faDurante la dittatura militare decine di migliaia di persone vennero rapite, torturate e buttate in mare: di molti non è mai nemmeno stato trovato il... A 50 anni dalla dittatura in Argentina, mancano ancora all’appello i desaparecidosIl 24 marzo 2026 segna il 50esimo anno dal colpo di Stato militare avvenuto in Argentina, passato sotto il nome ufficiale di Processo di... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: AOSTA -Venerdì 24 aprile apre la Mostra Ahora y Siempre (FOTO); 'Ahora y siempre', ad Aosta mostra dedicata ai desaparecidos argentini; Apre la mostra Ahora y Siempre di Stefano Scherma, testimonianza sui desaparecidos; Eden - Un pianeta da salvare. AOSTA -Venerdì 24 aprile apre la Mostra Ahora y SiempreApre ad Aosta, la mostra Ahora y Siempre di Stefano Scherma. Attraverso un percorso multimediale che parte dalla fotografia, l’autore aostano ... obiettivonews.it Non sta richiedendo soldi per iniziative di sensibilizzazione o attività di screening e il Comune ricorda che utilizza per le sue iniziative solo canali ufficiali e riconoscibili #Aosta #truffe #gazzettamatin - facebook.com facebook