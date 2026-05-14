L’AI di Fastweb + Vodafone dà voce alle immagini dei libri de ‘il Mulino’ per persone cieche
Un nuovo progetto utilizza l'intelligenza artificiale per trasformare le immagini presenti nei libri di editori italiani in segnali audio destinati a persone cieche o ipovedenti. L'iniziativa coinvolge Fastweb e Vodafone, che hanno sviluppato una tecnologia capace di interpretare le illustrazioni e convertire i contenuti visivi in descrizioni sonore. Questa soluzione può essere applicata ai libri di varie case editrici, tra cui ‘il Mulino’, offrendo un supporto pratico per l'accessibilità dei testi.
MILANO – L’intelligenza artificiale dà voce alle immagini nei libri per persone cieche o ipovedenti. L’editore bolognese ‘il Mulino’ e Fastweb + Vodafone hanno realizzato una soluzione che utilizza la tecnologia dell’intelligenza artificiale generativa per creare le descrizioni alternative ed estese delle immagini nelle versioni digitali dei libri, all’interno del percorso finalizzato a rendere accessibile l’intero catalogo digitale. Un prototipo della soluzione è stato presentato in anteprima alla 38esima edizione del Salone del Libro di Torino. Le descrizioni alternative che la soluzione è in grado di generare sono realizzate con modelli linguistici avanzati specializzati in ambito educativo. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
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