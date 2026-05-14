Un nuovo progetto utilizza l'intelligenza artificiale per trasformare le immagini presenti nei libri di editori italiani in segnali audio destinati a persone cieche o ipovedenti. L'iniziativa coinvolge Fastweb e Vodafone, che hanno sviluppato una tecnologia capace di interpretare le illustrazioni e convertire i contenuti visivi in descrizioni sonore. Questa soluzione può essere applicata ai libri di varie case editrici, tra cui ‘il Mulino’, offrendo un supporto pratico per l'accessibilità dei testi.

MILANO – L’intelligenza artificiale dà voce alle immagini nei libri per persone cieche o ipovedenti. L’editore bolognese ‘il Mulino’ e Fastweb + Vodafone hanno realizzato una soluzione che utilizza la tecnologia dell’intelligenza artificiale generativa per creare le descrizioni alternative ed estese delle immagini nelle versioni digitali dei libri, all’interno del percorso finalizzato a rendere accessibile l’intero catalogo digitale. Un prototipo della soluzione è stato presentato in anteprima alla 38esima edizione del Salone del Libro di Torino. Le descrizioni alternative che la soluzione è in grado di generare sono realizzate con modelli linguistici avanzati specializzati in ambito educativo. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - L’AI di Fastweb + Vodafone dà voce alle immagini dei libri de ‘il Mulino’ per persone cieche

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Fastweb + Vodafone: on air il nuovo spot, semplicità per le personeMILANO – Fastweb + Vodafone annuncia che è in onda la nuova campagna di Fastweb che verrà trasmessa sulle principali emittenti televisive nazionali.

Leggi anche: Renna (Fastweb+Vodafone): "Servono regole e Europa protagonista nell'Ai"

Temi più discussi: Fastweb + Vodafone accelera sulle sinergie: 300 milioni a regime entro fine 2026. Spinta da AI ed energia; Renna (Fastweb+Vodafone): Su AI agentica più coraggio dalla Ue; Fastweb + Vodafone: ricavi e clienti calano ma l’integrazione fa crescere i margini; Renna (Fastweb+Vodafone): Servono regole e Europa protagonista nell’Ai.

Fastweb/Vodafone ha diffidato Iliad dopo lo spot con Megan Gale, parlando di concorrenza sleale. Vodafone chiede l’immediata cessazione della campagna. x.com

Fastweb + Vodafone e il Mulino usano l’AI per rendere accessibili le immagini dei libri digitaliFastweb + Vodafone e il Mulino usano l’AI per rendere accessibili immagini e grafici dei libri digitali a ciechi e ipovedenti. 01net.it

Allarme di Walter Renna per l’Europa digitale: Telecomunicazioni e AITelecomunicazioni e AI, l’allarme di Walter Renna per l’Europa digitale Chi: l’amministratore delegato di Fastweb e Vodafone, Walter Renna. Cosa: denu ... assodigitale.it