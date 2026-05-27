Anziana vagava lungo i binari della Circumvesuviana | salvata prima dell' arrivo del treno

Una donna di 72 anni è stata trovata mentre camminava sui binari della Circumvesuviana a Torre del Greco, a circa 500 metri dalla banchina. È stata soccorsa prima dell’arrivo di un treno. Non sono stati riportati feriti o incidenti. La donna è stata portata in sicurezza dalle forze dell’ordine presenti sul posto. La polizia ha avviato accertamenti per chiarire le motivazioni del suo gesto.

Una donna di 72 anni è stata salvata mentre vagava sui binari della Circumvesuviana a Torre del Greco, a circa 500 metri dalla banchina. L'anziana, affetta da Alzheimer, era in stato confusionale.A notarla è stata una guardia dell'istituto di vigilanza Cosmopol, in servizio nella stazione. L'uomo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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