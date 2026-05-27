A San Gemini, due uomini sono stati fermati con l'accusa di truffa aggravata. Un’anziana è stata raggirata con la tecnica del finto carabiniere, perdendo circa 3.800 euro. Le indagini sono in corso per accertare eventuali responsabilità e verificare altri episodi simili. La vicenda riguarda un tentativo di truffa ai danni di una persona anziana, con i sospettati fermati poco dopo l’evento.

Un arresto e una denuncia, questo il bilancio di un’operazione dei Carabinieri a San Gemini (Termini), dove due uomini sono stati fermati con l’accusa di truffa aggravata ai danni di una donna di 77 anni. L’episodio è avvenuto nella mattinata di ieri in via Ternana, quando i militari hanno intercettato i sospetti a bordo di un’auto dopo la segnalazione di un cittadino insospettito dalle loro manovre. Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, la vittima è stata raggirata con il cosiddetto metodo del finto Carabiniere e privata di gioielli e denaro contante per un valore complessivo di 3.800 €. L'intervento a San Gemini... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Anziana raggirata a San Gemini con la truffa del finto carabiniere per 3800 euro, l'epilogo della vicenda

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