Truffa a Gualdo Cattaneo anziana raggirata con il trucco del finto carabiniere | l' epilogo della vicenda

A Gualdo Cattaneo un uomo di origini campane è stato condannato a quattro anni di reclusione per aver truffato un’anziana con il metodo del finto carabiniere. La vicenda si è conclusa con l’allontanamento dell’uomo dal territorio, dopo aver orchestrato il raggiro ai danni di una persona anziana. La truffa ha coinvolto la simulazione di un intervento delle forze dell’ordine per ottenere denaro.

Un uomo di origini campane accusato di aver messo in atto una truffa ai danni di una persona anziana ha ricevuto un foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno dal Comune di Gualdo Cattaneo per 4 anni. Il provvedimento è stato disposto dal Questore della Provincia di Perugia dopo le indagini condotte dai Carabinieri e dalla Polizia di Stato, a seguito di una segnalazione relativa a un raggiro telefonico ai danni di una residente. Anziana truffata a Gualdo Cattaneo La dinamica della truffa: il raggiro telefonico L’identificazione e il provvedimento del Questore Anziana truffata a Gualdo Cattaneo Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’attività investigativa è partita da una segnalazione della Stazione dei Carabinieri di Gualdo Cattaneo, in provincia di Perugia.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Truffa a Gualdo Cattaneo, anziana raggirata con il trucco del finto carabiniere: l'epilogo della vicenda Notizie correlate Truffa del finto carabiniere ad Arezzo, anziana raggirata per 58 mila euro per una finta rapina: l'epilogoUn arresto e di beni per 50 mila euro e 8 mila euro recuperati, questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato di Arezzo nella... Massarosa, truffa del finto carabiniere: anziana raggirata, due arrestiMASSAROSA (LUCCA) – Due uomini sono stati arrestati dai carabinieri in quanto ritenuti dagli investigatori responsabili di una truffa ai danni di una... Aggiornamenti e dibattiti Truffa a Gualdo Cattaneo, anziana raggirata con il trucco del finto carabiniere: l'epilogo della vicendaUomo di origini campane allontanato da Gualdo Cattaneo per 4 anni dopo una truffa ai danni di un'anziana. Provvedimento del Questore. virgilio.it Legionella a Gualdo Cattaneo, il sindaco chiude la scuola. Il batterio isolato nel bagnoScuola chiusa per alcuni giorni a Gualdo Cattaneo per un caso di legionella scoperto nel plesso che ospita asilo, elementari e medie. Ad ufficializzarlo il Comune guidato dal sindaco Enrico Valentini. ilmessaggero.it