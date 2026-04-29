Truffa del finto carabiniere ad Arezzo anziana raggirata per 58 mila euro per una finta rapina | l' epilogo

Ad Arezzo, un uomo di 40 anni è stato arrestato con l’accusa di aver truffato un’anziana donna, fingendosi un carabiniere. La vittima aveva consegnato oro e denaro per circa 58 mila euro, in seguito a una telefonata in cui si diceva che la sua famiglia era in pericolo. La truffa si è conclusa con l’arresto dell’uomo, che si era introdotto nella casa della vittima e aveva ottenuto il denaro con false promesse.

Un arresto e di beni per 50 mila euro e 8 mila euro recuperati, questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato di Arezzo nella giornata di ieri. Un uomo di 40 anni, originario della provincia di Napoli, è stato fermato e tratto in arresto con l’accusa di truffa aggravata ai danni di una donna anziana. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’uomo avrebbe raggirato la vittima spacciandosi per un appuntato dei carabinieri, riuscendo così a farsi consegnare monili in oro e denaro contante. Anziana truffata ad Arezzo L'indagine e la ricostruzione dei fatti Il modus operandi della truffa Il...🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Truffa del finto carabiniere ad Arezzo, anziana raggirata per 58 mila euro per una finta rapina: l'epilogo Notizie correlate Leggi anche: Anziana di 85 anni raggirata a Monselice per 30 mila euro con la truffa del finto carabiniere, fermato 23enne Truffa del finto carabiniere a Frosinone, raggirata una persona anziana: l'arresto e la versione dell'autoreUn arresto e il sequestro di monili in oro, questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia Stradale di Frosinone contro il fenomeno delle... Altri aggiornamenti Temi più discussi: La truffa del finto carabiniere non funziona più; Roma, truffa del finto carabiniere: coppia a caccia di anziani per rubare soldi e gioielli; Tenta la truffa del finto carabiniere, ma trova i veri militari nascosti in casa della vittima; Truffa del finto carabiniere: la Polizia di Stato denuncia i responsabili e recuperata la refurtiva - Polizia di Stato. Truffa del finto carabiniere ad Arezzo, anziana raggirata per 58 mila euro per una finta rapina: l'epilogoArrestato ad Arezzo un 40enne napoletano per truffa aggravata: si fingeva carabiniere e ha sottratto oro e denaro a un'anziana. virgilio.it Monteriggioni, tenta la truffa del finto carabiniere: arrestato un 18enneSiena, 29 aprile 2026 - Tenta la truffa del finto carabiniere ai danni di un’anziana, ma viene arrestato in flagranza. È accaduto ieri a Monteriggioni, dove i militari della Stazione locale hanno ferm ... lanazione.it Finta truffa del maresciallo ai danni di una coppia anziana, tre arresti a Viterbo Si fingono carabinieri per farsi consegnare gioielli, ma la vittima dà l’allarme, fermati dalla Polizia mentre tentavano la fuga in taxi - facebook.com facebook La truffa del fotovoltaico fantasma: sequestrati 7,5 milioni in critptovalute x.com