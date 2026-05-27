I giocatori del Napoli hanno lasciato pochi messaggi pubblici dopo l’addio di Antonio Conte. Sui social sono comparsi solo alcuni ringraziamenti e commenti brevi, senza parole di elogio o riconoscimento. La reazione collettiva è stata minimalista e distante, senza manifestazioni di affetto o riconoscimento pubblico. Il club ha ufficializzato la separazione, ma le reazioni dei giocatori si sono limitate a poche frasi sparse sui social.

Il Napoli ha salutato Antonio Conte, ma sui social il congedo dei giocatori è arrivato a metà. Pochi messaggi, poche parole, qualche ringraziamento sparso. Scott McTominay ha scelto un post su Instagram, Alessandro Buongiorno una storia, Alisson Santos ha accompagnato un’esultanza con un pensiero per il tecnico. Più lungo e sentito il messaggio di Matteo Politano: “Sono state due stagioni lunghe, intense, complicate, bellissime ma soprattutto vincenti — si legge — Abbiamo alzato al cielo uno Scudetto e una Supercoppa, abbiamo festeggiato insieme al nostro popolo. Con te abbiamo vinto e siamo cresciuti, con te siamo diventati più grandi. Grazie di tutto Mister”. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Antonio Conte umiliato dai giocatori del Napoli: come hanno reagito al suo addio

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