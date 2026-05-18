Durante una puntata della sua trasmissione su YouTube, Fabrizio Corona ha affermato che alcuni calciatori del Napoli gli avrebbero pagato per diffamare l’ex allenatore della squadra. Corona ha dichiarato che il leader di questa presunta operazione sarebbe il portiere Meret. La discussione si è concentrata sulla presunta coinvolgimento dei calciatori e sulle dinamiche di questa vicenda, senza fornire ulteriori dettagli o conferme ufficiali. La puntata si è concentrata in particolare sulla situazione tra il Napoli e l’ex tecnico.

Fabrizio Corona ha dedicato al Napoli e alla rivolta dei calciatori contro Conte buona parte della puntata della sua trasmissione “Falsissimo” che va in onda su YouTube. Il racconto è da prendere ovviamente con le pinze. Corona definisce, tra le altre cose, Mazzocchi un leader del Napoli. Non dice chissà cosa, cade in contraddizioni anche sugli infortuni muscolari. Perché prima denuncia i 42 infortuni, poi però dichiara che alcuni infortuni erano finti perché Conte ti metteva fuori rosa e diceva che eri infortunato anche quando non lo eri. E – sempre secondo Corona – ti metteva fuori rosa se osavi chiedere qualcosa degli allenamenti o discutere i suoi metodi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Fabrizio Corona: “un gruppo di giocatori del Napoli mi ha pagato per sputtanare Antonio Conte, il leader è Meret”

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Intervista a FABRIZIO CORONA, da Calciopoli 2.0 fino al NAPOLI ed il futuro di CONTE

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