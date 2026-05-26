La reazione dei calciatori del Napoli all'addio di Antonio Conte | solo in tre lo hanno ringraziato

Da fanpage.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Solo tre calciatori del Napoli hanno pubblicamente ringraziato l'ex allenatore sui social. Nessun altro membro della rosa ha commentato pubblicamente l’addio di Conte. La maggior parte dei giocatori non ha ancora commentato o manifestato pubblicamente emozioni legate alla separazione. La notizia circola tra i tifosi e sui canali ufficiali, ma le reazioni sui social sono scarse e limitate.

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Sono pochi i calciatori che, al momento, si sono esposti sui social per esprimere gratitudine al tecnico salentino. Significa tutto e niente ma un po' fa pensare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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