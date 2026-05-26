La reazione dei calciatori del Napoli all'addio di Antonio Conte | solo in tre lo hanno ringraziato

Notizia in breve

Solo tre calciatori del Napoli hanno pubblicamente ringraziato l'ex allenatore sui social. Nessun altro membro della rosa ha commentato pubblicamente l’addio di Conte. La maggior parte dei giocatori non ha ancora commentato o manifestato pubblicamente emozioni legate alla separazione. La notizia circola tra i tifosi e sui canali ufficiali, ma le reazioni sui social sono scarse e limitate.