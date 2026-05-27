Antonella Elia ha risposto sui social alla domanda sulla sua partecipazione alla festa di Alessandra Mussolini. La discussione tra le due è nata durante il Grande Fratello VIP, attirando l’attenzione del pubblico. La replica di Elia è arrivata tramite i social network, senza ulteriori dettagli sulla sua presenza o assenza all’evento. La questione ha scatenato discussioni tra i follower, che hanno seguito gli sviluppi delle loro interazioni pubbliche.

social Antonella Elia ed Alessandra Mussolini hanno fato molto parlare di sé e discutere dentro e fuori la Casa del Grande Fratello VIP. Negli ultimi mesi hanno preso parte al reality show e non si sono mai risparmiate. La Mussolini è riuscita a portarsi a casa la vittoria. Stando a quanto riporta Biccy.it, Antonella Elia avrebbe rivelato durante la diretta social insieme ad Adriana Volpe se sarà presente alla festa per celebrare la vittoria di Alessandra Mussolini. La Elia ha risposto: “Se vado alla festa di Alessandra? No, non ci vengo, a parte il fatto che mi ha chiamato il segretario. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Antonella Elia sarà presente alla festa di Alessandra Mussolini? Arriva la sua replica

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Antonella Elia VS Alessandra Mussolini! Niente festa, io la contesto!

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