Antonella Elia ha dichiarato di non partecipare alla festa organizzata da Alessandra Mussolini dopo la vittoria al Grande Fratello Vip. Durante una diretta su Instagram con Adriana Volpe, ha spiegato che non avrebbe mai preso parte all’evento. La conduttrice ha inoltre commentato in modo diretto la proposta di partecipare alla festa, senza entrare in dettagli specifici. Nessuna altra informazione sui motivi di questa scelta è stata fornita.

Ieri Antonella Elia ha fatto una live su Instagram insieme ad Adriana Volpe e tra le varie cose hanno parlato anche della festa che Alessandra Mussolini sta organizzando dopo la vittoria del Grande Fratello Vip. La Elia, che ha più volte ammesso di aver non poco rosicato per aver perso contro Alessandra in finale, andrà a festeggiare la sua vittoria? L'ex gieffina ha chiaramente detto che non ha nessuna intenzione di farlo. Durante la live ha raccontato che il segretario della Mussolini l'ha chiamata il giorno dopo la finale per dirle che volevano invitarla. Antonella Elia non capiva niente in quel momento, aveva dormito tre ore ed era ancora scombussolata. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Antonella Elia parla dell’invito alla festa di Alessandra Mussolini e svela: “Non andrei mai perché…”

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