Alessandra Mussolini e Antonella Elia dopo il GF Vip è ancora guerra | La chiamo gallina Rosicona!

“Non mi ha invitato perché la chiamavo gallina”, “Sei una mezza rosicona”: chi sono le protagoniste di questo cortese botta e risposta? Un aiutino: sono due donne dalla personalità debordante che, fino a qualche giorno fa, si sono scontrate spesso e volentieri all’interno della casa più spiata. 🔗 Leggi su Today.it

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Alessandra Mussolini risponde ad Antonella Elia dopo la diretta con Adriana Volpe

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