Alessandra Mussolini e Antonella Elia dopo il GF Vip è ancora guerra | La chiamo gallina Rosicona!

Da today.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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“Non mi ha invitato perché la chiamavo gallina”, “Sei una mezza rosicona”: chi sono le protagoniste di questo cortese botta e risposta? Un aiutino: sono due donne dalla personalità debordante che, fino a qualche giorno fa, si sono scontrate spesso e volentieri all’interno della casa più spiata. 🔗 Leggi su Today.it

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Alessandra Mussolini risponde ad Antonella Elia dopo la diretta con Adriana Volpe

Video Alessandra Mussolini risponde ad Antonella Elia dopo la diretta con Adriana Volpe

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"Sei una rosicona": scontro Antonella Elia e Alessandra Mussolini dopo il GF VipAntonella Elia e Alessandra Mussolini si sono scambiate accuse durante un confronto pubblico, mantenendo vivo il loro scontro.

GF VIP, Antonella Elia furiosa per la vittoria di Alessandra Mussolini: "Il pubblico non ha capito niente, ha votato quella gallina"Antonella Elia si è mostrata molto arrabbiata dopo la fine del reality, commentando duramente la vittoria di Alessandra Mussolini.

Temi più discussi: Grande Fratello Vip 2026, la vincitrice è Alessandra Mussolini; La vincitrice del Grande Fratello Vip è Alessandra Mussolini. Ecco perché ha vinto; Alessandra Mussolini vince il GF Vip, lo sfogo di Antonella Elia: Il pubblico non capisce nulla; Grande Fratello Vip, chi ha vinto ieri sera: la finale.

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