Mi sono un po’ adirata sono rimasta male perché abbiamo fatto un collegamento col povero Amodei in un loculo… | lo sfogo di Antonella Clerici a È sempre mezzogiorno

Da ilfattoquotidiano.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante una puntata di un programma televisivo, l’ospite ha espresso fastidio per un collegamento fatto con un collegio, che avrebbe coinvolto una persona defunta, senza mostrare immagini o riferimenti diretti all’evento di Vinitaly, confermando che l’evento non è stato mostrato durante la trasmissione. La conduttrice ha commentato di aver provato una certa irritazione per questa scelta. La puntata è stata trasmessa in diretta televisiva e ha suscitato alcune reazioni tra il pubblico.

Un collegamento con Vinitaly dove, però, di Vinitaly non s’è visto nulla. È accaduto a È sempre mezzogiorno e Antonella Clerici, che è sempre diretta con il suo pubblico e che conosce molto bene le dinamiche televisive, non ha taciuto: “Scusate io non riesco a mentire, vi devo dire la verità”, ha iniziato la conduttrice. E ancora: “Mi sono un po’ adirata, cioè sono rimasta male perché abbiamo fatto un collegamento col Vinitaly secondo me non adeguato, io non ho visto il Vinitaly e a me è dispiaciuto perché è una cosa importante, è una delle eccellenze italiane che hanno a che fare con la cucina e purtroppo, per ragioni organizzative, abbiamo visto il povero Amodei (somelier che è presenza fissa nella trasmissione di RaiUno, ndr ) in un loculo questo mi è dispiaciuto”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - “Mi sono un po’ adirata, sono rimasta male perché abbiamo fatto un collegamento col povero Amodei in un loculo…”: lo sfogo di Antonella Clerici a È sempre mezzogiorno

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