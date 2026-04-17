Durante una puntata del programma su Rai 1, Antonella Clerici ha commentato una situazione imprevista dicendo: “Mi è caduta proprio sui piselli”. La frase è arrivata dopo aver indovinato alcune cose difficili, e il momento è stato condiviso rapidamente sui social, diventando un episodio virale. La conduttrice ha coinvolto il pubblico con questa battuta spontanea, che ha riscosso molta attenzione online.

“Ha indovinato delle cose impossibili e mi è caduta proprio sui piselli”. Con questa esclamazione spontanea Antonella Clerici ha regalato al pubblico di Rai 1 l’ennesimo siparietto cult, diventato immediatamente virale sui social. La gaffe è avvenuta durante la puntata del 16 aprile di È sempre mezzogiorno e, per un’evidente assonanza tematica, ha subito richiamato alla memoria dei telespettatori il celebre scivolone di Mike Bongiorno a Rischiatutto, quando esclamò: “Ops, mi è caduta sull’uccello”. L’errore in diretta a “Pentola o dispensa”. Il doppio senso si è consumato durante “Pentola o dispensa”, gioco noto anche come “cassetta”, in cui i telespettatori devono indovinare la lista esatta degli ingredienti, incappando sempre in qualche difficoltà.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Mi è caduta proprio sui piselli”: la clamorosa gaffe di Antonella Clerici in diretta a E’ sempre mezzogiorno

Notizie correlate

Gaffe di Antonella Clerici a È sempre Mezzogiorno, il doppiosenso in diretta: “È caduta sui piselli”Nuovo scivolone hot per Antonella Clerici durante la diretta di È sempre mezzogiorno.

È sempre mezzogiorno, gaffe in diretta di Antonella Clerici | VIDEO“Ops mi è caduta sull’uccello” la famosa gaffe in diretta di Mike Bongiorno aRischiatutto, oggiAntonella Clericiha fatto un simile errore in diretta...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Gaffe di Antonella Clerici a È sempre Mezzogiorno, il doppiosenso in diretta: È caduta sui piselli; Antonella Clerici si sfoga in diretta: Collegamento inadeguato, sono adirata; Gerry Scotti si scusa dopo la gaffe sugli insegnanti di sostegno come ruolo di ripiego: Sono stato ignorante; E’ sempre mezzogiorno, gaffe di Antonella Clerici: Mi è caduta sui piselli.

Gaffe di Antonella Clerici a È sempre Mezzogiorno, il doppiosenso in diretta: È caduta sui piselliNuovo scivolone hot per Antonella Clerici durante la diretta di È sempre mezzogiorno. La conduttrice è stata vittima di un doppiosenso involontario durante un gioco telefonico con lo chef Daniele Pers ... fanpage.it

Un’altra simpatica gaffe di Antonella Clerici è diventata virale e c’entrano i piselli (VIDEO)Antonella Clerici ci regala un'altra gaffe dalla cucina di E' sempre mezzogiorno: ecco il video del 16 aprile 2026 ... ultimenotizieflash.com

Un racconto molto forte quello che ha fatto Antonella Clerici - facebook.com facebook

Gaffe di Antonella Clerici a È sempre Mezzogiorno, il doppiosenso in diretta: “È caduta sui piselli” x.com