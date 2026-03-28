L'azienda televisiva non ha ancora commentato i risultati ottenuti da una conduttrice molto nota, che quotidianamente conduce un programma mattutino e ha contribuito al rilancio di un talent show. La conduttrice ha portato avanti con successo entrambe le trasmissioni, ottenendo ascolti significativi. La mancanza di dichiarazioni ufficiali da parte dell'ente ha suscitato discussioni tra gli osservatori del settore.

Clerici, che da quando è tornata in Rai non ha sbagliato una mossa, è riuscita non solo a portare nelle case gli italiani ogni giorno all'ora di pranzo un programma pulito e garbato come È sempre mezzogiorno, ma anche a resuscitare un format, quello di The Voice, che in Italia non ha mai attecchito davvero riuscendo a mettere d’accordo tutti, sia i più giovani che i più maturi. La fregatura è che la sua azienda in tutti questi mesi non ha mai sfruttato mezza occasione per riconoscere il suo valore e ringraziarla, negando ad Antonella quel sostegno che molti altri nomi della stessa squadra ottengono a prescindere da quello che fanno e... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Antonella Clerici e l'imbarazzante silenzio della Rai sui suoi successi

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