Nel fine settimana, la squadra di calcio di Castelfidardo ha subito la terza retrocessione della stagione. La retrocessione coinvolge anche la squadra della Sa Castelfidardo, che ha perso una partita decisiva. Con questo risultato, entrambe le formazioni chiudono l’annata sportiva con un risultato negativo. La retrocessione si aggiunge a una serie di sconfitte che hanno caratterizzato l’intera stagione. Nessuna delle due squadre ha evitato il passaggio in categorie inferiori.

Non c’è due senza il tre. Nel fine settimana il calcio fidardense ha patito la terza retrocessione stagionale. Con la Sa Castelfidardo scesa dalla Seconda Categoria alla Terza dopo aver perso il playout (girone D) contro la Leonessa Montoro. Un anno nero per il calcio cittadino che aveva registrato lo scorso mese le retrocessioni prima della Vigor Castelfidardo (dalla Promozione alla Prima Categoria) e poi del Castelfidardo (dalla D all’Eccellenza). Nelle scorse settimane si era parlato anche di una possibile fusione tra le tre società e di un’unione dei settori giovanili (tra Academy e Vigor), ma sembra che il matrimonio non si farà. Ci sono stati vari incontri tra le parti, ma non si è trovato l’accordo, sembra per questioni economiche, e così ognuna delle tre società interessate proseguirà il proprio percorso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ANNO NERO PER LA CITTà. Retrocede anche la Sa Castelfidardo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Oro, il giorno del giudizio. Via all’expo nell’anno nero. Galleria di 350 espositori e indotto su tutta la cittàOggi si apre l’expo dedicato all’oro, un evento che coinvolge oltre 350 espositori e interessa tutta la città.

Castelfidardo, le due squadre della città. Grandi manovre per l’"unità» con la VigorA Castelfidardo si susseguono incontri tra le due squadre locali per discutere dell’eventuale collaborazione e dell’unità tra le società.