A Castelfidardo si susseguono incontri tra le due squadre locali per discutere dell’eventuale collaborazione e dell’unità tra le società. Le riunioni si sono moltiplicate nelle ultime settimane, con l’obiettivo di definire un nuovo assetto societario che coinvolga le formazioni della città. La situazione rimane in fase di discussione, senza ancora annunci ufficiali o decisioni definitive.

Si intensificano riunioni e incontri in casa Castelfidardo per delineare il futuro assetto societario del calcio cittadino. L’intento sembra essere quello di costruire una società solida unendo innanzitutto i vari settori giovanili di Vigor, Sa e Academy, quest’ultimo il settore giovanile del Castelfidardo calcio. Che vede nel ruolo di presidente Maximiliano Ciucciomei che potrebbe presto diventare il nuovo presidente del Castelfidardo. Forse è solo questione di giorni poi dovrebbe essere ufficializzato il nuovo organigramma societario del Castelfidardo con Ciucciomei che dovrebbe fare il salto: al comando dai giovani ai grandi. Ci sarebbe anche l’ingresso di nuovi dirigenti.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Castelfidardo, le due squadre della città. Grandi manovre per l’"unità» con la Vigor

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