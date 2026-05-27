L'attrice ha annunciato di aver vissuto per dieci anni con un occhio cieco. Ha spiegato di aver nascosto il problema mentre la sua carriera progrediva senza interruzioni. La rivelazione è arrivata in un’intervista, dove ha descritto il periodo in cui ha mantenuto segreto il suo problema di vista, senza che la condizione influenzasse pubblicamente il suo lavoro.

L'attrice de Il Diavolo veste Prada 2 ha raccontato il problema agli occhi tenuto lontano dai riflettori per quasi un decennio, proprio mentre la sua carriera continuava a correre. Anne Hathaway è sempre sembrata una di quelle star capaci di attraversare Hollywood con passo elegante, sorriso perfetto e una professionalità quasi inattaccabile. Eppure, dietro l'immagine luminosa dell'attrice de Il Diavolo veste Prada, c'è stato un periodo molto più fragile di quanto il pubblico potesse immaginare. Un capitolo privato, rimasto a lungo fuori campo, che Hathaway ha deciso di raccontare solo ora: per circa dieci anni ha convissuto con un serio problema alla vista, arrivando a essere quasi cieca da un occhio. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Anne Hathaway, la rivelazione shock: “Sono stata cieca da un occhio per 10 anni”

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