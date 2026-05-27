Anne Hathaway la rivelazione inaspettata | Sono stata cieca per 10 anni tra i 30 e i 40 Di che malattia ha sofferto

L’attrice ha dichiarato di aver perso quasi la vista per dieci anni, tra i 30 e i 40 anni. La confessione è stata rilasciata durante un’intervista a un podcast del New York Times. Non sono stati forniti dettagli sulla diagnosi o sulla malattia specifica. Hathaway ha condiviso il suo racconto senza approfondire le cause del problema visivo. La rivelazione riguarda un periodo di difficoltà legate alla vista, senza ulteriori specifiche sul percorso medico.

“Sono stata quasi cieca per dieci anni”. È questa la confessione shock che Anne Hathaway amatissima attrice e al momento protagonista sugli schermi di tutto il mondo del secondo capitolo de Il Diavolo Veste Prada, ha fatto in occasione di un’intervista al podcast del New York Times.L’attrice. 🔗 Leggi su Today.it

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Anne Hathaway era destinata a recitare ne Il diavolo veste Prada

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Anne Hathaway rivela: “Sono stata cieca da un occhio per dieci anni. Avevo una cataratta a esordio precoce”L'attrice ha dichiarato di aver perso la vista da un occhio per dieci anni a causa di una cataratta precoce.

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Non mi sono resa conto di quanto fosse peggiorata finché non ho finalmente potuto vedere tutto lo spettro #AnneHathaway x.com

Anne Hathaway, dal successo de Il Diavolo Veste Prada 2 alla rivelazione choc: ora sappiamo perché era sparita per anniL'attrice protagonista del sequel più atteso dell'anno ha vissuto in silenzio per un decennio con una condizione medica che ha segnato carriera e vita privata. libero.it

La curiosa rivelazione di Anne Hathaway: Tifo Arsenal perché.... C'entra Thierry HenryAbbiamo una squadra fantastica, e se c'è qualcuno che può farcela, è l'Arsenal. Nord di Londra per sempre, con qualsiasi tempo!, sottolinea ancora, con orgoglio, Anne Hathaway. corrieredellosport.it