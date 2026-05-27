Il centrodestra ha vinto al primo turno a Venezia, secondo quanto scritto da un giornalista. Si evidenzia che tra i motivi ci sono i problemi della terraferma e la polemica della Lega contro una moschea, che il sindaco aveva promesso. Questi fattori sono stati indicati come cause della vittoria. Non vengono fatte analisi o commenti, solo fatti riferiti alle motivazioni citate.

Perché il centrodestra ha vinto al primo turno a Venezia? «I problemi della terraferma, la polemica della Lega contro una moschea che lo stesso Brugnaro aveva promesso. Una campagna fatta di odio e islamofobia », sentenzia la penna di Repubblica, Annalisa Cuzzocrea. E ancora: «Il centrosinistra pensava che schierare il senatore Andrea Martella sarebbe stato un investimento sufficiente, aveva costruito un programma credibile basato sull’ascolto, aveva aperto le liste a italiani di origine bengalese puntando sulla buona integrazione, ma non è bastato». ge:kolumbus:liberoquotidiano:47888055 Dunque: se il centrosinistra ha fatto tutto così bene, perché ha perso senza neanche passare dal ballottaggio? Chissà. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Annalisa Cuzzocrea, la follia di Repubblica: "Perché Meloni ha vinto a Venezia"

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