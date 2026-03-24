Autori rinviato l’incontro con Annalisa Cuzzocrea

Arezzo, 24 marzo 2026 – Rinviato l’incontro con Annalisa Cuzzocrea. È stato rinviato a data da destinarsi l’incontro con la giornalista e scrittrice Annalisa Cuzzocrea, in programma sabato 28 marzo alle 17,30 a Palomar – Casa della Cultura di San Giovanni Valdarno, nell’ambito della rassegna “Scrittori in Circolo” promossa dalla Rete Documentaria Aretina. Il rinvio si è reso necessario a causa di un imprevisto impegno dell’autore. La nuova data dell’appuntamento sarà comunicata non appena possibile . 🔗 Leggi su Lanazione.it

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