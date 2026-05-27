Anm dopo 9 anni il concordato fallimentare non è finito il Tribunale ora chiede indietro gli utili | ultima udienza a giugno

Da fanpage.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo nove anni, il concordato fallimentare dell'Associazione nazionale magistrati rimane in corso. La procedura, avviata nel 2017, ha previsto un’ultima udienza a metà giugno. Il Tribunale Fallimentare ha richiesto la restituzione degli utili generati in questi anni, per destinare i fondi ai creditori. La richiesta si inserisce nel procedimento di chiusura della procedura concorsuale. La decisione finale non è ancora stata annunciata.

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Il concordato fallimentare dell'Anm aperto nel 2017 è ancora aperto. Ultima udienza a metà giugno. Ora il Tribunale Fallimentare chiede i soldi degli utili fatti in questi anni per pagare i creditori. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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