Hai cantato? Ora balla L’Anm e la sua folle proposta di chiudere il Tribunale di Terni
Recentemente si è fatto strada un dibattito acceso sulla possibile chiusura del Tribunale di Terni, promosso dall’Associazione nazionale magistrati (Anm). La questione ha suscitato reazioni da diverse parti, mentre l’Anm cerca di gestire le sue molteplici attività e impegni. La proposta ha sollevato discussioni tra cittadini, operatori giudiziari e istituzioni, evidenziando le tensioni legate a ridimensionamenti e riorganizzazioni della rete giudiziaria.
Ci vuole pazienza, bisogna capirli. Sono troppi i fronti su cui è impegnata l’Associazione nazionale magistrati (Anm). Tanti fronti e uno più importante e impegnativo dell’altro. I magistrati dell’associazione devono difendere la Costituzione d’Italia dagli agguati riformatori di una politica.🔗 Leggi su Ternitoday.it
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