Milano processo a Ultima Generazione | udienza il 18 maggio al Tribunale

Milano si prepara a ospitare il processo a carico di alcuni attivisti di Ultima Generazione, con l'udienza fissata per il 18 maggio al Tribunale. Nel frattempo, è stato organizzato un presidio di sostegno davanti all'edificio giudiziario, previsto per lo stesso giorno. La data dell'udienza è stata comunicata oggi dalle autorità giudiziarie, mentre le persone coinvolte e i loro sostenitori si sono radunati per manifestare davanti al tribunale.

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Si terrà un presidio di sostegno agli attivisti davanti al Tribunale. Milano, 15 maggio 2026 – Sì terrà lunedì 18 maggio alle ore 15 presso il Tribunale di Milano l’udienza con sentenza del processo unificato per le azioni del 15 novembre 2023 all’Arco della Pace e del 18 novembre 2022 alla Fabbrica del Vapore, che vede imputate 10 persone aderenti alla campagna “ Fondo Riparazione” di Ultima Generazione. Davanti al Tribunale si terrà un presidio di solidarietà alle persone coinvolte. All’udienza saranno presenti gli imputati. Per interviste e dichiarazioni contattare telefono stampa. I capi di imputazione sono: artt. 110, 518 duodecies c. 2 cp. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Milano, processo a Ultima Generazione: udienza il 18 maggio al Tribunale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Ultima Generazione, udienza a Milano su imbrattamento Arco della Pace e Bmw di Andy Warhol Sullo stesso argomento Leggi anche: Ultima Generazione, a Milano udienza su Fabbrica del Vapore e Arco Undici attivisti di “Ultima Generazione” a processo: imbrattarono la statua in piazza Duomo a MilanoIl prossimo 6 luglio si aprirà il processo per 11 giovani attivisti di Ultima Generazione (il movimento di resistenza nonviolenta) per imbrattamento. ASSURDO! Alla riapertura delle indagini la preoccupazione della difesa Poggi era di bloccare l'indagine. Questa via sarebbe stata indicata dalla Barbaini, suggerendo di far intervenire la Procura Generale di Milano, ipotizzando potere censorio su Pavia. L x.com Undici attivisti di Ultima Generazione a processo: imbrattarono la statua in piazza Duomo a MilanoUndici persone (tutte di età compresa tra i 23 e i 29 anni, a eccezione di un 46enne) rinviate a giudizio lo scorso 21 ottobre, sono state mandate a processo per aver imbrattato, con vernice colorata, ... fanpage.it Ultima Generazione, a processo 11 attivisti per l’imbrattamento della statua in piazza DuomoSono stati tutti mandati a processo per imbrattamento e alcuni per resistenza a pubblico ufficiale e ostacolo al riconoscimento della propria persona, gli 11 giovani di Ultima Generazione che tra il ... milano.repubblica.it