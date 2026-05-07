Il suo percorso dentro Amici 25 è stato tortuoso e intenso. Gli scontri con Anna Pettinelli hanno tenuto accesi i riflettori su Plasma, che però piano piano si è fatto conoscere per la sua scrittura e la sua musica soprattutto con gli inediti “Perdigiorno”, “Perdere Te” e “Segreto”. Il nuovo singolo “Colore” apre uno spiraglio sul suo passato e un periodo intenso della sua vita che poi hanno tracciato un solco su chi è oggi Antonio Silvestri, questo il suo vero nome. Un cantautore della scuola genovese che non ha paura a mostrare le sue paure e fragilità, specchio della sua generazione. Plasma insegna a far pace con se stessi sempre e comunque e a testimoniarlo ci sono i brani contenuti nell’Ep “Perdigiorno”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Gli scontri con Anna Pettinelli ad Amici 25? Rifarei tutto, so chi sono. Ho fatto pace con i miei alti e bassi. ‘Colore’ nasce quando ero confuso e da solo. Essere fragili e scrivere canzoni è un privilegio”: parla Plasma

AMICI 25 : lo scontro infuocato tra Anna Pettinelli e Gigi D’Alessio accende lo studio

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