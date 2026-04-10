Angelina Mango festeggia sui social | 25 anni un po’ intensi

Oggi la cantautrice Angelina Mango compie 25 anni. Nata a Maratea il 10 aprile 2001, è figlia del musicista Pino Mango e della cantante Laura Valente. Recentemente, ha vinto il Festival di Sanremo 2024. Lo ha annunciato sui social, commentando che i 25 anni sono stati “un po’ intensi”. La cantante ha condiviso il suo compleanno con i follower, senza ulteriori dettagli.

(Adnkronos) – Angelina Mango compie oggi 25 anni. La cantautrice, vincitrice del Festival di Sanremo 2024, è nata a Maratea il 10 aprile 2001 da papà Pino Mango e mamma Laura Valente. Per questo compleanno importante l'artista ha condiviso su Instagram una sfilza di foto inedite che la ritraggono sia a lavoro, sul palco o. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Angelina Mango rompe il silenzio sui problemi che l’hanno allontanata dalle sceneC’è un momento, nella carriera di un artista, in cui il silenzio pesa più di mille parole. Angelina Mango: la biografiaLAGONEGRO - Angelina Mango, vincitrice del Festival di Sanremo 2024 con "La noia", nasce a Maratea, in Basilicata, nel 2001. Addio a Ornella Vanoni, la confessione pochi mesi fa a Verissimo: Non voglio morire troppo tardi Temi più discussi: Angelina Mango festeggia sui social: 25 anni un po’ intensi; Il 10 aprile è il compleanno di Nancy Brilli e Angelina Mango; Giulia Salemi: compleanno per pochi intimi tra amici vip e il piccolo Kian; Angelina Mango ha voltato pagina e ha un nuovo amore: ecco chi è. Angelina Mango festeggia sui social: 25 anni un po' intensi(Adnkronos) - Angelina Mango compie oggi 25 anni. La cantautrice, vincitrice del Festival di Sanremo 2024, è nata a Maratea il 10 aprile 2001 da papà Pino Mango e mamma Laura Valente. Per questo compl ... msn.com Angelina Mango dai problemi di salute al ritorno sul palco: come è tornata al topDalla pausa necessaria al ritorno emozionante sul palco, passando per musica, radici e nuove abitudini: il percorso di Angelina Mango oggi ... msn.com BUON COMPLEANNO AD ANGELINA MANGO, OGGI COMPIE 25 ANNI ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP ERMINIO CIOFFI - NON SOLO NOTIZIE PER RICEVERE IN TEMPO REALE TUTTE LE NOTIZIE DALL'ITALIA, DAL VALLO DI DIANO - facebook.com facebook Angelina Mango: “Ho imparato ad ascoltarmi, la musica ci salva sempre” x.com