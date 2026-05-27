Angelina Mango irriconoscibile | capelli rosso scuro e frangetta Ma è davvero lei?

Da cinemaserietv.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Angelina Mango ha mostrato un nuovo look su TikTok, con capelli rosso scuro e una frangetta. La cantante ha pubblicato il video, lasciando molti follower a chiedersi se si trattasse davvero di lei. Il volto è rimasto lo stesso, ma il cambio di acconciatura ha attirato l’attenzione di chi la segue. Il post ha generato numerosi commenti di sorpresa e curiosità tra gli utenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un cambio di look in vista dell’estate per Angelina Mango, che sul suo profilo TikTok ha spiazzato i tantissimi follower. La cantante, classe 2001, figlia di Pino Mango e Laura Valente, si mostra ai fan in una veste inedita dopo un periodo di parziale assenza dalle scene. @angelinamango cosa vorrei nella mia testa quando devo vestirmi? suono originale – robertodambrosio Il video condiviso dalla vincitrice di Sanremo 2024 ha scatenato un boom di visualizzazioni, raggiungendo un milione di clic nel giro di ventiquattro ore. La trasformazione è radicale: capelli color rosso vinaccia tagliati poco sopra le spalle, frangetta che copre la fronte e un taglio con effetto spettinato e bagnato. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

angelina mango irriconoscibile capelli rosso scuro e frangetta ma 232 davvero lei
© Cinemaserietv.it - Angelina Mango irriconoscibile: capelli rosso scuro e frangetta, “Ma è davvero lei?”
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

ANGELINA MANGO IRRICONOSCIBILE Il nuovo look conquista TikTok: oltre 1 MILIONE di views in 24 ore!

Video ANGELINA MANGO IRRICONOSCIBILE? Il nuovo look conquista TikTok: oltre 1 MILIONE di views in 24 ore!

Notizie e thread social correlati

Il nuovo look di Angelina Mango: addio capelli lunghi, ora sfoggia il caschetto rosso con la frangiaAngelina Mango ha cambiato look: ora porta un caschetto rosso con frangia, abbandonando i capelli lunghi.

“Ma è lei?”. La nuova Angelina Mango: c’è chi fatica a riconoscerla. Com’è adessoAngelina Mango è apparsa di nuovo in pubblico con un look più semplice e spontaneo, senza trucco e con i capelli sciolti.

angelina mango angelina mango irriconoscibile capelliIl nuovo look di Angelina Mango: addio capelli lunghi, ora sfoggia il caschetto rosso con la frangiaAngelina Mango è tornata sul palco dopo il periodo difficile vissuto a diversi mesi dalla vittoria di Sanremo con La Noia. Sentitasi eccessivamente sotto pressione a causa dei continui impegni profess ... fanpage.it

angelina mango angelina mango irriconoscibile capelliAngelina Mango irriconoscibile su TikTok: il nuovo look spiazza i fanAngelina Mango ha catturato l'attenzione dei suoi fan su TikTok, svelando un look completamente rinnovato che segna una nuova fase artistica. La cantante si è mostrata con capelli color borgogna, un t ... it.blastingnews.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web