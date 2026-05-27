Angelina Mango ha mostrato un nuovo look su TikTok, con capelli rosso scuro e una frangetta. La cantante ha pubblicato il video, lasciando molti follower a chiedersi se si trattasse davvero di lei. Il volto è rimasto lo stesso, ma il cambio di acconciatura ha attirato l’attenzione di chi la segue. Il post ha generato numerosi commenti di sorpresa e curiosità tra gli utenti.

Un cambio di look in vista dell’estate per Angelina Mango, che sul suo profilo TikTok ha spiazzato i tantissimi follower. La cantante, classe 2001, figlia di Pino Mango e Laura Valente, si mostra ai fan in una veste inedita dopo un periodo di parziale assenza dalle scene. @angelinamango cosa vorrei nella mia testa quando devo vestirmi? suono originale – robertodambrosio Il video condiviso dalla vincitrice di Sanremo 2024 ha scatenato un boom di visualizzazioni, raggiungendo un milione di clic nel giro di ventiquattro ore. La trasformazione è radicale: capelli color rosso vinaccia tagliati poco sopra le spalle, frangetta che copre la fronte e un taglio con effetto spettinato e bagnato. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Angelina Mango irriconoscibile: capelli rosso scuro e frangetta, “Ma è davvero lei?”

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ANGELINA MANGO IRRICONOSCIBILE Il nuovo look conquista TikTok: oltre 1 MILIONE di views in 24 ore!

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