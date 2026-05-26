Angelina Mango è apparsa di nuovo in pubblico con un look più semplice e spontaneo, senza trucco e con i capelli sciolti. La cantante, che si era fatta conoscere per uno stile più curato, ha scelto di mostrare un’immagine più autentica. La sua espressione è rilassata e il volto più disteso, lontano dalle pose studiate del passato. La sua presenza ha sorpreso chi la seguiva sui social e in occasione di un evento.

Angelina Mango è tornata a mostrarsi con una naturalezza nuova, lontana dalla pressione che l’aveva accompagnata dopo l’esplosione della popolarità. Classe 2001, figlia di Pino Mango e Laura Valente, la cantautrice ha attraversato in pochi anni una parabola intensissima: la vittoria ad Amici, il trionfo al Festival di Sanremo, il settimo posto all’Eurovision Song Contest e poi una pausa lunga, necessaria, vissuta lontano dal rumore. Il rientro è arrivato il 16 ottobre 2025 con Caramé, album pubblicato a sorpresa e accolto molto bene da pubblico e critica, fino al quarto posto in classifica. Insieme alla musica è tornata anche una presenza più viva sui social, dopo mesi in cui Angelina aveva scelto di prendersi cura di sé, circondata dagli affetti più importanti e dall’attesa rispettosa dei fan. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - “Ma è lei?”. La nuova Angelina Mango: c’è chi fatica a riconoscerla. Com’è adesso

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Angelina Mango criticata dal web per il suo nuovo look: È diventata emo

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