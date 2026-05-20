Andria Bruno difende la gestione | Prima la città era un disastro

In una conferenza stampa, l’assessore ha difeso la gestione delle risorse pubbliche, affermando che in passato la situazione della città era disastrosa. Sono state poste domande su come siano stati trovati i fondi per la realizzazione della nuova tangenziale, e sul motivo per cui 400mila euro siano stati spostati dai lavori sulla viabilità al settore del trasporto scolastico. Questi temi sono al centro delle discussioni in merito alle scelte di bilancio e alle priorità dell’amministrazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Domande chiave Come sono stati reperiti i fondi per la nuova tangenziale?. Perché 400mila euro sono stati spostati dalla viabilità al trasporto scolastico?. Quali risultati concreti ha portato la gestione della zona PIP?. Come è stato superato lo stato di predissesto finanziario del Comune?.? In Breve Stanziati 800mila euro per nuovi tratti stradali tramite ultima variazione di bilancio.. 400mila euro di fondi stradali dirottati verso il trasporto scolastico specialistico.. Assegnati 37 lotti nella zona Pip per nuovi impianti o ampliamenti aziendali.. Riaperto asilo nido comunale e pianificati altri due grazie ai fondi PNRR.. Andria si prepara al voto del 24 e 25 maggio per eleggere il nuovo sindaco, con l’avvocata Giovanna Bruno che punta a un secondo mandato amministrativo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Andria, Bruno difende la gestione: «Prima la città era un disastro» ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Disastro sfiorato ad Aragona, impianto di gestione di rifiuti illegale: il rischio era altissimoDeferimento alla Procura della Repubblica di Agrigento di un’attività ispettiva condotta dai Carabinieri presso un impianto di gestione dei rifiuti... Leggi anche: Manfredonia-Fidelis Andria, Pezzella: “La testa era pesante, ma il punto è importante” ANDRIA COMUNE Andria al voto, sfida a due per il Comune: il centrodestra tenta il sorpasso sulla sindaca uscenteA contendersi la fascia tricolore saranno la sindaca uscente Giovanna Bruno per il centrosinistra e Sabino Napolitano per il centrodestra ... statoquotidiano.it Elezioni Andria 2026, la guida. Candidati, liste e come si votaAndria, comune della BAT (Barletta-Andria-Trani) con circa 100.000 abitanti, affronta le elezioni comunali del 24 e 25 maggio 2026 con una sfida a due candidati: la sindaca uscente Giovanna Bruno per ... money.it