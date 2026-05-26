Non è un Paese per sindache Nei capoluoghi al voto 9 candidate su 77 e una sola eletta ad Andria | la situazione nei Comuni d’Italia

Su 77 capoluoghi di provincia che hanno partecipato alle elezioni comunali, solo 9 candidate sono state presentate e una sola è stata eletta, ad Andria. La presenza femminile in corsa per le cariche di sindaco è molto bassa, evidenziando una scarsa rappresentanza delle donne nei processi elettorali a livello locale.

C’è un’assenza che pesa più di molte percentuali. Quella delle donne alla corsa ai municipi italiani. Nei 18 capoluoghi di provincia al voto, solo 9 candidate sindaca contro 77 uomini. Il dato più basso degli ultimi 5 anni. E il risultato finale rende il quadro ancora più sconcertante. A urne chiuse, solo una di loro è stata rieletta. Si tratta di Giovanna Bruno ad Andria (della provincia di Barletta, Andria e Trani), candidata per il centrosinistra. Nonostante da quattro anni l’Italia abbia la sua prima premier donna, Giorgia Meloni, e il Partito democratico sia guidato da Elly Schlein, questo protagonismo femminile ai vertici non sembra aver prodotto effetti visibili nei territori. 🔗 Leggi su Open.online

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Riaperta al traffico la A14 nei tratti interessati dalla frana: si viaggia su una sola corsiaLa A14 è stata riaperta al traffico nei tratti tra Vasto sud e Termoli in direzione Bari e tra Poggio Imperiale e Vasto sud in direzione Pescara.

La settimana di Dossier, il dietro le quinte nei comuni etnei al voto e le agenzie per trovare una moglie dell'EstA un mese dalle elezioni nei nove comuni catanesi, i giornalisti hanno osservato scontri e iniziative legate alla campagna elettorale.

Temi più discussi: AAA Sindache cercasi. Alle comunali 2026 il minimo storico delle candidate; Sindaci e assessori dei piccoli Comuni, un esempio per la politica dei partiti; Paesi isolati e strade al collasso, la rivolta dei sindaci dell’entroterra vibonese; Come sono le elezioni amministrative in un paese con 44 elettori.

Elezioni 2026: un voto per la continuità quasi ovunque, ma non a Cene, primo paese a eleggere un sindaco della Lega nel 1990Nei quattordici comuni al voto in provincia di Bergamo ha prevalso nel complesso il segno della continuità, con diversi sindaci uscenti riconfermati dagli elettori. Ma il dato politico più significati ... bergamo.corriere.it

Elezioni comunali Bergamo 2026, la diretta. La Lega perde dopo 36 anni la sua roccaforte storica di Cene: L'importante è il bene del paeseL'ultimo Comune a non avere ancora completato ufficialmente lo spoglio (della sua unica sezione) è Oneta: 589 elettori per i cui voti si erano presentate tre liste, l'ultima delle quali, composta da ... bergamo.corriere.it