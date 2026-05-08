A Garlasco è stata resa pubblica una lettera scritta da Alberto Stasi, contenente una frase molto significativa che ha attirato l’attenzione di molti. Il caso dell’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto alcuni anni fa, continua a suscitare discussioni e divisioni tra il pubblico, anche a seguito della sentenza definitiva. La scoperta di questa missiva ha riacceso l’interesse attorno alla vicenda giudiziaria.

Il caso del Omicidio di Chiara Poggi continua a dividere l’opinione pubblica italiana anche dopo anni dalla sentenza definitiva. Stavolta a riaccendere il dibattito è stata una lunga lettera scritta da Alberto Stasi e inviata alla redazione de Le Iene. Nel documento, l’ex fidanzato di Chiara Poggi sceglie di parlare direttamente al pubblico senza mediazioni, tornando a proclamarsi innocente e criticando duramente il modo in cui il suo caso sarebbe stato raccontato negli anni. La lettera è diventata rapidamente uno degli argomenti più discussi online, soprattutto per alcune frasi molto forti contenute nel testo. Tra queste, quella destinata a far più rumore è il riferimento al carcere, definito da Stasi “ il posto più lontano ” dalla sua identità e dalla sua persona.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Garlasco, spunta la lettera segreta di Alberto Stasi: quella frase fortissima che spiega tutto

Garlasco: Rita Preda ha incastrato Alberto I mutanti dell’informazione. Omicidio Chiara Poggi.

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