Andrea Sempio e quei 3mila messaggi sul forum di seduzione | A 18 anni ero ossessionato da una ragazza La frase shock sullo stupro

Un uomo di 38 anni, collegato a un forum di seduzione, ha pubblicato oltre tremila messaggi, alcuni dei quali contengono riferimenti personali come nickname, dettagli sull’auto e nomi di parenti. Tra i post, un commento shock relativo a un episodio di stupro e un ricordo di ossessioni giovanili per una ragazza. Le indagini della procura di Pavia si concentrano su questa presenza online, ritenuta collegata al caso di un omicidio avvenuto a Garlasco.

Il nickname, l’auto che guida, i nomi degli zii, l’età. Sono tanti gli elementi che lasciano pensare che dietro i post pubblicati sui social da un certo «Andreas» ci fosse Andrea Sempio, il 38enne finito al centro delle nuove indagini della procura di Pavia sull’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. A confermare che dietro quello username ci potrebbe essere proprio Sempio, all’epoca 19enne e amico del fratello della vittima, è stata la sua avvocata Angela Taccia, storica amica dell’indagato, che ha dato per scontata l’attribuzione di almeno uno dei messaggi proprio al suo assistito. Il post sulla «one-itis». Il messaggio finito al centro dell’attenzione, spiega oggi il Corriere della Sera, risale al 30 novembre 2010 ed è stato pubblicato su un forum dedicato alle tecniche di seduzione.🔗 Leggi su Open.online

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