Andrea Quacivi direttore generale dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale

Andrea Quacivi è stato nominato direttore generale dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale. È un esperto nel settore delle tecnologie e dei servizi informatici.

Intelligenza Artificiale, linguistica computazionale e giustizia tributaria: a Napoli la V edizione di Linguistica ed Economia Barbara D’Urso torna in tv? L’annuncio misterioso e il ‘destino incrociato’ con Lucarelli Andrea Quacivi, esperto nel settore delle tecnologie e dei servizi informatici, è il nuovo direttore generale dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale. Già amministratore delegato della Sogei, per due mandati, Quacivi è laureato in Economia e Commercio presso l’Università di Roma La Sapienza: dal 1995 al 1999 è consulente in Arthur Andersen Spa, dal 1999 al 2007 ricopre ruoli di responsabilità nella Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo di Wind Telecomunicazioni Spa. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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