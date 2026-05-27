Andrea Quacivi direttore generale dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale

Da ildenaro.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Andrea Quacivi è stato nominato direttore generale dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale. È un esperto nel settore delle tecnologie e dei servizi informatici.

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