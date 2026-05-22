Bruno Frattasi rassegna dimissioni da direttore generale dell' Agenzia per la cybersicurezza nazionale al suo posto Quacivi

Il direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale si è dimesso e il suo incarico è stato affidato a un nuovo dirigente. Le ragioni di questa decisione non sono state ufficialmente comunicate, ma fonti vicine alla vicenda riferiscono che ci sarebbero state divergenze interne che hanno portato alla decisione di lasciare l'incarico. La notizia è stata diffusa nelle ultime ore, mentre le autorità competenti stanno valutando eventuali dettagli sulla vicenda.

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