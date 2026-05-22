Bruno Frattasi rassegna dimissioni da direttore generale dell' Agenzia per la cybersicurezza nazionale al suo posto Quacivi

Da ilgiornaleditalia.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale si è dimesso e il suo incarico è stato affidato a un nuovo dirigente. Le ragioni di questa decisione non sono state ufficialmente comunicate, ma fonti vicine alla vicenda riferiscono che ci sarebbero state divergenze interne che hanno portato alla decisione di lasciare l'incarico. La notizia è stata diffusa nelle ultime ore, mentre le autorità competenti stanno valutando eventuali dettagli sulla vicenda.

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Bruno Frattasi rassegna le dimissioni da direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale per "motivi personali", anche se secondo alcune ricostruzioni la fiducia del governo era ormai venuta meno. In particolare da parte del sottosegretario Alfredo Mantovano, che ha la delega alla sicurezza informatica e che nel marzo 2023 lo aveva indicato per la guida della struttura. Il suo posto verrà preso dall'ex ceo di Sogei Andrea Quacivi. Bruno Frattasi rassegna dimissioni da direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, al suo posto Quacivi L'ex prefetto di Roma ha inviato una lettera di dimissioni a Palazzo Chigi relativa alle sue dimissioni da direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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