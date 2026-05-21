Nelle ultime ore, il direttore dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale ha rassegnato le sue dimissioni. La sua nomina risale a marzo 2023 e ora sarà sostituito da un nuovo incaricato, attualmente indicato come Quacivi. La notizia ha avuto risonanza nel settore, che attende aggiornamenti sulla gestione dell’ente e sui prossimi passi amministrativi. La decisione arriva in un momento di particolare attenzione alle questioni legate alla sicurezza informatica e alle strategie di difesa digitale.

ROMA – Si è dimesso il direttore dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, Bruno Frattasi. Il prefetto guidava l’Agenzia dal marzo 2023. Da fonti di governo si apprende che sarà Andrea Quacivi il successore di Bruno Frattasi alla guida dell’agenzia per la Cybersicurezza nazionale. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie permetterà a noi e ai nostri partner di elaborare dati personali come il comportamento durante la navigazione o gli ID univoci su questo sito e di mostrare annunci (non) personalizzati. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Cybersicurezza: si è dimesso Frattasi, direttore dell’Agenzia nazionale. Lo sostituirà Quacivi

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