andrea costa ecco i promossi e i bocciati sanguinetti leader tecnico zedda cresce

Notizia in breve

Durante la stagione, Andrea Costa ha ottenuto due vittorie nei derby e ha sfiorato la qualificazione ai playoff. La società ha mostrato un entusiasmo rinnovato e un miglioramento complessivo rispetto alle stagioni precedenti. Sanguinetti è stato riconosciuto come il leader tecnico della squadra, mentre Zedda ha registrato un aumento delle prestazioni. La stagione è stata caratterizzata da una crescita generale e da un rafforzamento del gruppo, con risultati positivi in diversi momenti.