Andrea Costa ecco i promossi e i bocciati Sanguinetti leader tecnico Zedda cresce
Durante la stagione, Andrea Costa ha ottenuto due vittorie nei derby e ha sfiorato la qualificazione ai playoff. La società ha mostrato un entusiasmo rinnovato e un miglioramento complessivo rispetto alle stagioni precedenti. Sanguinetti è stato riconosciuto come il leader tecnico della squadra, mentre Zedda ha registrato un aumento delle prestazioni. La stagione è stata caratterizzata da una crescita generale e da un rafforzamento del gruppo, con risultati positivi in diversi momenti.
Un playoff sfiorato, due derby vinti e un entusiasmo ritrovato nella stagione della ripartenza, soprattutto, societaria per l’ Andrea Costa. E mentre si avvicina il momento di iniziare a programmare il futuro, per la truppa biancorossa è tempo di pagelle. Eccole. Giacomo Sanguinetti 7. Anche in questa stagione leader tecnico di un gruppo in cui la presenza del play bolognese si è fatta sentire, così come si è fatta sentire l’assenza nelle gare che hanno deciso la stagione. Chiude da migliore realizzatore con 12 punti di media in 30 partite. Niccolò Moffa 6,5. Migliore realizzatore per quasi tutto il campionato. Partito come ala titolare, coach Dalmonte ha preferito servirsene da sesto uomo, con buone prove. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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