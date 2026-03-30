Andrea Costa l’attacco si inceppa ancora Latina alza il muro Sanguinetti non basta

Durante l'incontro tra le due squadre, Andrea Costa ha incontrato difficoltà nell’attaccare, con Latina che ha adottato una difesa compatta. I punti realizzati dai giocatori di Costa sono stati distribuiti tra vari componenti della squadra, con alcune performance individuali che si sono distinte, ma complessivamente il reparto offensivo non è riuscito a superare la resistenza avversaria. La partita si è conclusa con un risultato che riflette questa situazione.

73 ANDREA COSTA 63 BENACQUISTA: Maiga 3, Pellizzari 4, Chiti 6, Di Emidio 11, Sacchetti 11, Nwohocha 3, Cipolla 9, Palombo 1, Bakovic 14, Giombini 7, Taddeo 4. All. Gramenzi. UP ANDREA COSTA IMOLA: Kupstas 15, Chessari, Moffa 4, Gozo, Raucci 13, Abati Tourè, Sanguinetti 20, Gatto 9, Thioune 2, Zedda. All. Dalmonte. Arbitri: Chiarugi, Di Salvo e Ricci. Note: parziali: 14-12; 33-26; 51-38. Tiri da due: Latina 1223; Andrea Costa 1743. Tiri da tre: 1027; 726. Tiri liberi: 1923; 813. Rimbalzi: 40; 35. Troppo poca Andrea Costa al cospetto di Latina. I biancorossi cedono in casa della capolista dopo 40 minuti ancora condizionati da troppe difficoltà in attacco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Andrea Costa, l’attacco si inceppa ancora. Latina alza il muro, Sanguinetti non basta Articoli correlati A Piacenza l’Islam sale in cattedra: lezioni di Corano ai bambini delle scuole elementari. FdI alza il muro: basta indottrinamentoSi comincia col rinnegare Natale e Pasqua e si prosegue con lezioni di Corano in classe. Leggi anche: Sulla Groenlandia non si passa: l’Ue, questa volta, alza il muro Una raccolta di contenuti su Andrea Costa Temi più discussi: Andrea Costa, l’attacco si inceppa ancora. Latina alza il muro, Sanguinetti non basta; Andrea Costa ancora sconfitta, a Latina vige la legge della capolista; Sanguinetti Andrea Costa, obiettivo playoff; BM ON SERIE B/ Nel girone A Vigevano travolge Desio e gli Herons Montecatini spazzano via Treviglio Brianza. Nel B Latina regola l'Andrea Costa Imola, la JuveCaserta sconfigge Fabriano. Andrea Costa, bene così. Moffa chiude i discorsiANDREA COSTA 73FERRARA 61UP ANDREA COSTA IMOLA: Kupstas 10, Chessari 3, Moffa 21, Gozo, Raucci 5, Abati Tourè 5, Sanguinetti 12, Gatto 10, Thioune 2, Zedda 5. All ... ilrestodelcarlino.it Andrea Costa, con Jesi inizia la volata playoff: Forte in attacco, serve la migliore difesaBasket serie B Nazionale Coach Dalmonte parla della sfida di stasera al PalaRuggi (20,30) contro una squadra che è molto in forma ... msn.com La Benacquista Assicurazioni Latina Basket conquista un’altra vittoria di grande valore superando l’UP Andrea Costa Imola con il punteggio di 73-63 nella 33ª giornata della regular season di Serie B Nazionale. Un successo che vale la dodicesima vittoria co - facebook.com facebook