Andrea Costa l’attacco si inceppa ancora Latina alza il muro Sanguinetti non basta

Da ilrestodelcarlino.it 30 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante l'incontro tra le due squadre, Andrea Costa ha incontrato difficoltà nell’attaccare, con Latina che ha adottato una difesa compatta. I punti realizzati dai giocatori di Costa sono stati distribuiti tra vari componenti della squadra, con alcune performance individuali che si sono distinte, ma complessivamente il reparto offensivo non è riuscito a superare la resistenza avversaria. La partita si è conclusa con un risultato che riflette questa situazione.

73 ANDREA COSTA 63 BENACQUISTA: Maiga 3, Pellizzari 4, Chiti 6, Di Emidio 11, Sacchetti 11, Nwohocha 3, Cipolla 9, Palombo 1, Bakovic 14, Giombini 7, Taddeo 4. All. Gramenzi. UP ANDREA COSTA IMOLA: Kupstas 15, Chessari, Moffa 4, Gozo, Raucci 13, Abati Tourè, Sanguinetti 20, Gatto 9, Thioune 2, Zedda. All. Dalmonte. Arbitri: Chiarugi, Di Salvo e Ricci. Note: parziali: 14-12; 33-26; 51-38. Tiri da due: Latina 1223; Andrea Costa 1743. Tiri da tre: 1027; 726. Tiri liberi: 1923; 813. Rimbalzi: 40; 35. Troppo poca Andrea Costa al cospetto di Latina. I biancorossi cedono in casa della capolista dopo 40 minuti ancora condizionati da troppe difficoltà in attacco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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