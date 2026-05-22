Bargnani giudica i giocatori Nba | Curry e Kobe ingiocabili Iverson festaiolo Ma il più pazzo

In una recente intervista, l’ex giocatore di basket ha condiviso le sue opinioni sui compagni di gioco più noti della NBA. Ha descritto Curry e Kobe come giocatori impossibili da contrastare, mentre ha definito Iverson come qualcuno che amava divertirsi anche durante le serate. La conversazione si è concentrata anche su un altro giocatore, che ha definito come il più pazzo tra quelli incontrati nel suo percorso. È possibile ascoltare l’intervista completa sul canale YouTube dedicato.

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