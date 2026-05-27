Quello che avete appena letto è un estratto di La normalità è una cosa bellissima, primo romanzo di Andrea Alongi, in libreria per Piemme. È la storia di un bambino vittima di violenza assistita, abbandono e povertà affettiva. Poi è la storia di un adolescente che diventa dipendente dalle droghe, infine la storia un adulto tossicodipendente che quando capisce di avere toccato il fondo decide che vuole risalire e ricostruire la propria vita. Perché cambiare è possibile, anche quando la società preferisce definirti «invisibile». Perché questo libro? «Il libro nasce dall'idea di Luca Casadei. Che in un momento in cui stavamo chiacchierando mi chiese se avessi mai pensato di scrivere un libro. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Andrea Alongi: «Ho deciso di raccontare come sono uscito dal dolore e dalla tossicodipendenza. La vita può essere maledettamente dura, ma anche stupenda»

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