Durante la terza edizione dell’On Air Festival a Palermo, l’attore turco ha condiviso alcune riflessioni sulla sua carriera e sulla vita personale. Ha riferito di aver deciso di autodistruggersi dopo aver interpretato il ruolo di Sandokan, e di aver fatto molte scelte sbagliate lungo il percorso. Ha aggiunto che queste decisioni gli sono servite a raggiungere la posizione attuale nel settore dello spettacolo.

Dopo il successo di Sandokan, arriva un'altra sfida che per Yaman è ancora più importante e ardua: fare una commedia insieme al collega e amico Giovanni Nasta. «Dopo Sandokan ho deciso di mettermi alla prova sul serio. Ho deciso di volermi autodistruggere e non interpretare il classico ruolo del figo e dell'eroe. Mi sono detto: mi voglio rovinare, così ho accolto l'invito di Giovanni», risponde ironicamente Can Yaman, che quando pensa alla commedia che preferisce cita subito Massimo Troisi e Roberto Benigni, aggiungendo che un cattivo al cinema o in televisione lo interpreterebbe solo a una condizione: «Quando sentirò che il pubblico sarà in grado di non confondere il mio personaggio con la mia persona potrei anche farlo.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Can Yaman: «Dopo Sandokan ho deciso di autodistruggermi e non interpretare il ruolo del figo e dell'eroe. Nella vita ho fatto tantissime scelte sbagliate, ma mi sono servite ad arrivare dove sono oggi»

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