La primavera 2026 porta con sé un cambiamento nel mondo del fitness, con leggings che diventano il capo imprescindibile anche in città. La tendenza punta a unire comfort e stile, rendendo il look sportivo adatto a contesti urbani e non più solo alla palestra. Questo nuovo modo di vestire riflette una trasposizione delle abitudini di allenamento, che ora si integrano con la vita quotidiana.

A ddio vecchia divisa da palestra: la primavera 2026 riscrive i codici dell’ abbigliamento fitness, attraverso un’estetica chic che si muove con disinvoltura tra workout e city life. Una vera rivoluzione moda, che vede protagonista l’ibridazione tra performance e lifestyle quotidiano. Tra palette neutre e pastello, grafismi che slanciano e stampe animalier di tendenza. Come abbinare mini abito e leggings: 5 look facili e chic X Quest’anno infatti, l’ athleisure abbandona la performance pura. Per abbracciare texture high tech e layer sottili, ideali per chi cerca un dinamismo cool e ultra confortevole. Il tutto in capi e silhouette adattabili alle occasioni più diverse, grazie al design moderno e leggero. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La primavera 2026 ha deciso che il fitness deve essere maledettamente chic, trasformando i leggings nel nuovo pezzo cult da sfoggiare anche in centro

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