La primavera 2026 ha deciso che il fitness deve essere maledettamente chic trasformando i leggings nel nuovo pezzo cult da sfoggiare anche in centro
La primavera 2026 porta con sé un cambiamento nel mondo del fitness, con leggings che diventano il capo imprescindibile anche in città. La tendenza punta a unire comfort e stile, rendendo il look sportivo adatto a contesti urbani e non più solo alla palestra. Questo nuovo modo di vestire riflette una trasposizione delle abitudini di allenamento, che ora si integrano con la vita quotidiana.
A ddio vecchia divisa da palestra: la primavera 2026 riscrive i codici dell’ abbigliamento fitness, attraverso un’estetica chic che si muove con disinvoltura tra workout e city life. Una vera rivoluzione moda, che vede protagonista l’ibridazione tra performance e lifestyle quotidiano. Tra palette neutre e pastello, grafismi che slanciano e stampe animalier di tendenza. Come abbinare mini abito e leggings: 5 look facili e chic X Quest’anno infatti, l’ athleisure abbandona la performance pura. Per abbracciare texture high tech e layer sottili, ideali per chi cerca un dinamismo cool e ultra confortevole. Il tutto in capi e silhouette adattabili alle occasioni più diverse, grazie al design moderno e leggero. 🔗 Leggi su Iodonna.it
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