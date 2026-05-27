Un operaio di 35 anni è morto ieri in un incidente sul lavoro nel Siracusano. L'uomo, ucraino, lavorava per un'azienda specializzata in impianti fotovoltaici. È stato schiacciato da un pallet in contrada Gravilla, vicino a Francofonte. La notizia è stata resa nota solo oggi. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma non c'è stato nulla da fare. La procura ha aperto un'inchiesta per chiarire le cause dell'incidente.

Un operaio 35enne, ucraino, dipendente di un’azienda operante nel campo dell’installazione di impianti fotovoltaici è morto in un incidente sul lavoro avvenuto ieri, ma la notizia si è appresa solo oggi, in contrada Gravilla, in territorio di Francofonte, nel Siracusano. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri l’uomo era impegnato in operazioni di scarico di materiale da un camion tramite muletto e, per cause in corso di accertamento, è rimasto schiacciato da un pallet contenente pannelli fotovoltaici. L’operaio, trasportato al pronto soccorso dell’Ospedale di Lentini, è deceduto per le gravi ferite riportate. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Ancora un morto sul lavoro, operaio schiacciato da un pallet nel Siracusano

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